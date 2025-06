10.000 euro boete voor bewoner uit Overvecht vanwege herhaalde illegale handel

Een bewoner van Overvecht moet een boete van 10.000 euro betalen vanwege herhaalde strafbare feiten. Vorige maand trof de politie opnieuw een grote hoeveelheid namaakgoederen aan in de woning, nadat in 2023 in dezelfde woning ook al illegale verkoop plaatsvond. Dit leidde destijds tot het opleggen van een last onder dwangsom.

De politie kwam in 2023 op het spoor van een flinke hoeveelheid namaakgoederen. De handel leidde destijds tot overlast in de buurt door veel aanloop van kopers, en werd gevonden nadat er een overval op de woning had plaatsgevonden. Volgens de politie zorgde de overval ook voor maatschappelijke onrust onder buurtbewoners.

“De verdachten van de overval werden gelukkig snel aangehouden. Nu was het zaak om te voorkomen dat de overlast in de buurt zou terugkeren en dat de woning niet opnieuw een potentiële overvallocatie zou worden”, aldus de politie.

Last onder dwangsom

Naar aanleiding van de situatie in 2023 stelde het onderzoeksteam van de politie een bestuurlijke rapportage op met concrete feiten over de illegale handel. Op basis daarvan besloot de gemeente de bewoner een last onder dwangsom op te leggen van 10.000 euro, bedoeld om herhaling van de illegale activiteiten te voorkomen.

Opnieuw in de fout

In mei 2025 kwamen er opnieuw signalen binnen over verdachte activiteiten in de woning. Vanwege de eerdere overtredingen vond een integrale controle plaats. Daarbij trof de politie, samen met het Bestuurlijke Interventieteam van de gemeente, wederom een grote hoeveelheid namaakgoederen aan.

Omdat de bewoner zich niet heeft gehouden aan de opgelegde verplichting om te stoppen met de illegale handel, moet hij nu het bedrag van 10.000 euro daadwerkelijk betalen.