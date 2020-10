14 jaar celstraf voor poging tot moord in Utrechtse wijk Ondiep

De rechtbank in Utrecht heeft twee mannen veroordeeld tot 14 jaar cel voor een liquidatiepoging op 3 december 2018 in de Utrechtse Rietstraat. Het slachtoffer, dat een bekende is van de politie, werd op klaarlichte dag beschoten middenin een woonwijk. De ene verdachte zat achter het stuur van een gestolen bestelbus, terwijl de ander vanuit die bus meerdere keren op het slachtoffer schoot.

Ze reden die dag in een gestolen busje naar de straat van het slachtoffer in de Utrechtse wijk Ondiep. Ze wachten met draaiende motor en rijden het slachtoffer klem als hij vanaf zijn huis wegrijdt. Een van de mannen richt een vuurwapen op het slachtoffer en schiet twee keer. Het slachtoffer wordt één keer geraakt en overleeft de aanslag. Hij verklaart later dat hij de bus zag staan toen hij wegreed en dat de verdachte die hem beschoot verkleed was als zwarte piet.

De verdachten rijden in het zwarte busje weg en stappen uit in de Schutstraat, waarna ze wegrennen. Dat alles speelt zich af in minder dan een kwartier tijd. Tijdens hun vlucht worden de mannen vastgelegd door camera’s.

Onder meer de kleding van de verdachten hielp de politie bij het onderzoek. Ook werd DNA van een van hen aangetroffen op het stuur van de bestelbus die gebruikt werd bij de liquidatiepoging. Een van de verdachten geeft bovendien in een opgenomen telefoongesprek met een vriendin toe dat hij de verdachte is die te zien op beelden van Opsporing Verzocht. Zijn DNA werd aangetroffen in een tweede vluchtauto.

Intensief voorbereid

Volgens de rechtbank moet de aanslag, gezien de plaats en het tijdstip, grondig en intensief zijn voorbereid. “Het kan niet anders dan dat de verdachten afspraken hebben gemaakt over het doden van het slachtoffer”, aldus de rechtbank. Daarmee is volgens de rechter sprake van voorbedachten rade.

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straffen gekeken naar vergelijkbare zaken. Daarin werd 12 tot 13 jaar cel opgelegd, maar omdat in het huis van een van de verdachten 5,5 kilo TNT werd gevonden en de andere verdachte al eens was veroordeeld voor poging tot moord, kregen beide mannen een celstraf van 14 jaar. Dat is lager dan de eis van de officier van justitie, die de rechter vroeg de mannen te veroordelen tot 18 jaar cel.