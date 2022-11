15-jarige jongen neergestoken op Zambesidreef in Utrecht, politie zoekt getuigen

Een jongen van 15 jaar oud is dinsdagmorgen rond 8.45 uur neergestoken door een man. Dat gebeurde op de Zambesidreef in Utrecht. De recherche doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer kwam vanochtend rond 8.45 uur aanfietsen over de Zambesidreef. Hij kwam in aanrijding met een man, die de jongen vervolgens neerstak. De verdachte ging er daarna vandoor op een zwarte damesfiets.

De jongen is na het incident naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Er is een signalement van de verdachte verspreid.

Mensen die getuige zijn geweest van het incident, worden gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden zouden de politie kunnen helpen bij het oplossen van de zaak.

