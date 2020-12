16 maanden celstraf voor gooien kratje bier naar terrasbezoekers

Een 34-jarige man moet 16 maanden de cel in omdat hij in augustus een krat met lege bierflesjes naar een terras gooide aan de Oudegracht aan de Werf. De man stond zelf boven nabij de Jansbrug. Volgens de rechter ging het om poging tot doodslag.

De man bekende tijdens de rechtszaak dat hij op 24 augustus het krat naar beneden gooide. Maar, zo vertelde hij, het kratje moest in het water van de Oude Gracht belanden. Het krat, dat hij vanaf de Jansbrug gooide, kwam echter tussen dinerende mensen op de werf bij de Rum Club terecht.

Hij werd gearresteerd en moest eerder deze maand voor de rechter verschijnen. Het blijkt te gaan om een Pool die anderhalf jaar geleden naar Nederland kwam, met het doel om hier te komen werken en te wonen. Het is hem echter niet gelukt om in Nederland een bestaan op de bouwen.

Een maand na aankomst in Nederland is hij dakloos geraakt en sindsdien zwerft hij op straat. Hij pleegt delicten om in zijn levensonderhoud te voorzien en hij drinkt vrijwel dagelijks alcohol. Hij staat nergens ingeschreven in Nederland. Overigens is zijn verblijfsrecht in Nederland beëindigd, maar hij is daartegen in bezwaar gegaan en mag de beslissing hier afwachten.

Rechtszaak

De advocaat van de verdachte vond vrijspraak op zijn plaats, het was namelijk de bedoeling om het krat in het water te gooien en niet om iemand te verwonden. Daar ging de rechter niet in mee en veroordeelde de man tot 16 maanden celstraf voor poging tot doodslag. Door het bierkrat te gooien heeft de man namelijk ‘de aanmerkelijke kans aanvaard’ dat de krat op iemands hoofd zou kunnen vallen.