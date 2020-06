17-jarige aangehouden op verdenking beroving van twee tieners

Een 17-jarige Utrechter is maandagochtend aangehouden omdat hij twee meisjes van 13 en 15 jaar oud beroofd zou hebben. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten uit dezelfde leeftijdscategorie.

De beroving vond zondag plaats op het Rolderdiephof. De twee slachtoffers meldden zich rond 16.50 uur bij de politie. De drie verdachten waren toen al op de vlucht geslagen en konden niet direct gepakt worden.

De politie stelde een onderzoek in en beschikte over goed bruikbare signalementen. Dit leidde tot het bekend worden van de identiteit van één van hen. Hij is vanochtend aangehouden. De politie zet het onderzoek voort naar de andere verdachten.