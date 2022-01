19-jarig slachtoffer van opzettelijke aanrijding verliest been

De 19-jarige fietser die in de nacht van 24 op 25 december met opzet werd aangereden door een automobilist, is zijn been kwijt. De verwondingen aan zijn been waren zo ernstig, dat het moest worden geamputeerd. Dat laat de politie weten in een uitzending van Bureau Hengeveld.

Het incident vond plaats rond 00.45 uur aan de Jan Cornelisz. Maylaan in Utrecht. Daar ontstond een woordenwisseling tussen de fietser en de automobilist. Toen de fietser wegreed, werd hij aangereden door de automobilist. De man uit de auto stapt vervolgens uit om de fietser nog een paar keer tegen het hoofd te schoppen.

Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek het letsel aan zijn been zeer ernstig te zijn. De aanrijding had het been zo verminkt, dat het niet meer te redden was. Het been van de 19-jarige is daarom geamputeerd.

Tips?

De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van het kleine voertuig en roept getuigen op zich te melden. Er is een signalement gepubliceerd.