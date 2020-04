20-jarige man aangehouden voor in brand steken van eigen scooter op Leidseweg

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 20-jarige man aangehouden voor het in brand steken van zijn eigen scooter op de Leidseweg. De man verzette zich hevig tijdens zijn aanhouding en mishandelde een agent.

De politie kreeg rond 1.00 uur een melding over een scooter die in brand stond op de Leidseweg. Toen de agenten aankwamen zagen ze de bestuurder van een auto hard wegrijden over de Graadt van Roggenweg en de Koningsbergerstraat. De bestuurder ging er nog harder vandoor toen hij de agenten zag.

Uiteindelijk kon de verdachte staande worden gehouden op de Bizetlaan. Uit de controle van de auto bleek dat de man spullen bij zich had die gebruikt konden worden voor brandstichting. De scooter die eerder op de Leidseweg in brand stond, bleek van de verdachte zelf te zijn.

De man verzette zich bij zijn aanhouding en mishandelde daarbij ook een agent. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De politie onderzoekt of er sprake is van verzekeringsfraude en of de man betrokken was bij eerdere brandstichtingen.