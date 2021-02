24-jarige man krijgt celstraf voor bloedprikbabbeltruc in Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. De man heeft zich samen met een vrouw schuldig gemaakt aan diefstal van duizenden euro’s door middel van de zogenoemde ‘bloedprikbabbeltruc’.

De man en vrouw belden in oktober 2019 aan bij verschillende hoogbejaarde slachtoffers in Utrecht. Ze deden zich voor als verpleegkundigen en zeiden dat ze bloed kwamen afnemen. De slachtoffers moesten 1 euro betalen door hun pinpas op een scherm te leggen en de pincode in te voeren. De daders wisten op dat moment de pincode af te kijken.

De slachtoffers hadden in eerste instantie niet door dat ze hun pinpas niet meer terugkregen, waarna de daders met de gestolen passen geld konden opnemen. Zo raakte het ene slachtoffer 2.500 euro kwijt en mist het andere slachtoffer 3.000 euro van zijn rekening.

De verdachten werden tijdens het pinnen gefilmd door bewakingscamera’s. Verschillende politieagenten herkenden de man op de beelden, nadat die op de website van de politie werden gepubliceerd.

Verklaring

De man heeft zelf verklaard dat hij de pinpassen en de pincodes van ‘een meisje’ heeft gekregen en niet wist dat de passen gestolen waren. De rechter ging echter niet mee in dat verhaal. Het kon niet bewezen worden dat hij betrokken was bij diefstal van de pinpassen, maar wel is duidelijk dat hij het was die met de passen geld pinde en dat hij wist dat de passen gestolen waren.

De man werd al eerder veroordeeld voor vermogensdelicten. De rechtbank legt de man per diefstal een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op. In totaal moet hij dus vier maanden de cel in. Hij moet ook een boete betalen die hem eerder voorwaardelijk werd opgelegd.