2,5 jaar cel voor 19-jarige Fransman vanwege gewelddadige overval op juwelierszaak Voorstraat

Een 19-jarige Franse man is door de rechtbank veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor een gewelddadige overvalpoging op een juwelierszaak aan de Voorstraat in Utrecht. De rechtbank acht hem schuldig aan poging tot afpersing en poging tot diefstal met geweld. Daarnaast kreeg hij een contact- en locatieverbod opgelegd.

De overval aan de Voorstraat vond plaats op 25 februari 2025. De verdachte ging rond 14.30 uur samen met een mededader de winkel binnen en deed zich voor als klant. Vervolgens bedreigde hij de juwelier met een vuurwapen, richtte dat op diens hoofd en sloeg het slachtoffer ermee. De juwelier werd meerdere keren tegen de grond gegooid en geschopt. Ook zou de verdachte hebben geroepen: “Ik ga je schieten, geef mij de sleutel van de kluis.”

Het incident is vastgelegd op camerabeelden. In de winkel bevond zich op dat moment ook een klant, die opgesloten zat in de sluis tussen de buitendeur en de winkelruimte. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zich niets aantrok van de aanwezige slachtoffers.

Bekentenis

Tijdens de zitting op 12 november bekende de verdachte dat hij samen met een ander naar binnen was gegaan met het plan een overval te plegen. Hij verklaarde te weten dat zijn mededader een wapen bij zich had. Ook gaf hij toe de juwelier te hebben gevraagd om zilver en hem een trap te hebben gegeven. De overvallers zouden ongeveer twee weken voorafgaand aan de overval plannen hebben gemaakt.

De juwelier liep fors letsel op: zes hoofdwonden die gehecht moesten worden, een ontwrichte elleboog die in het gips moest, en een grote bloeduitstorting op zijn rug. Hij kampt volgens zijn slachtofferverklaring nog steeds met herbelevingen en fysieke beperkingen. Zijn familie voelt zich sinds het incident minder veilig.

Standpunten van advocaat en OM

De advocaat van de verdachte betoogde dat niet bewezen kan worden dat de verdachte heeft gezegd: “Ik ga je schieten, geef mij de sleutel.” Volgens de raadsman is dit op de camerabeelden niet te horen. De rechtbank ziet echter geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de juwelier.

Het Openbaar Ministerie eiste toepassing van het volwassenstrafrecht en een gevangenisstraf van 34 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, plus een contact- en locatieverbod.

De verdediging pleitte juist voor toepassing van het jeugdstrafrecht en vroeg het Franse strafblad van de verdachte niet mee te wegen. Volgens de advocaat is zijn persoonlijkheid nog niet uitontwikkeld, is hij beïnvloedbaar en zat hij in een moeilijke periode vanwege de scheiding van zijn ouders. Ook wees hij erop dat bij een mededader wel het jeugdstrafrecht is toegepast. Dat gaat om een man uit Breda, die destijds 18 jaar was.

Oordeel van de rechtbank

Volgens de rechtbank gaat het om zeer ernstige feiten. Zowel de gewelddadige omstandigheden als het letsel van het slachtoffer wegen strafverzwarend mee. De rechtbank past het volwassenstrafrecht toe, maar rekent het Franse strafblad niet strafverzwarend mee.

Daarom komt de straf uit op 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Met deze straf wil de rechtbank herhaling voorkomen. Ook krijgt de man een contact- en locatieverbod en moet hij het slachtoffer ruim 9.000 euro schadevergoeding betalen. Na het uitzitten van zijn straf wil de verdachte terugkeren naar zijn moeder in Frankrijk.