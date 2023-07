26-jarige man gearresteerd op verdenking van poging tot afpersing horecazaken in Utrecht

De politie heeft een 26-jarige verdachte gearresteerd voor poging tot afpersing van meerdere horecazaken in Utrecht. De ondernemers moesten een betaling doen in cryptovaluta, anders zou de afperser ervoor zorgen dat de zaken gesloten zouden worden. De verdachte deed dit in nasleep van de sluiting van een horecazaak aan de Kanaalstraat waar een explosief was gevonden.

Nadat burgemeester Sharon Dijksma besloot dat een restaurant aan de Kanaalstraat dertig dagen dicht moest omdat er een handgranaat voor de deur werd gevonden, kregen verschillende horecaondernemers een afpersingsmail. De afzender wilde geld zien en als dit niet betaald werd, zou diegene ervoor zorgen dat de burgemeester het bedrijf zou sluiten.

Sindsdien heeft de recherche geprobeerd te achterhalen wie deze mails stuurde. De verdachte werd vanochtend aangehouden in een woning in Tiel. Hij wordt in verband gebracht met de poging tot afpersing van Utrechtse ondernemers, maar mogelijk waren ook horecaondernemers buiten Utrecht en particulieren het doelwit.

Doorzoeking

Na doorzoeking van de woning zijn er diverse gegevensdragers in beslag genomen. Deze worden door de recherche onderzocht op bruikbare informatie. Het onderzoek gaat door en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De aangehouden man wordt overigens niet verdacht van betrokkenheid bij het daadwerkelijk gevonden explosief aan de Kanaalstraat. Hij lijkt dat slechts als een dreigmiddel gebruikt te hebben.

De burgemeester van Utrecht liet als reactie op de afpersingspogingen al weten dat een horecazaak niet zomaar gesloten wordt. “Dat proces is met grote zorgvuldigheid omgeven en daarbij geldt ook dat de politie daarvoor een bestuurlijke rapportage moet maken en ons uitgangspunt is daarbij altijd dat we niet zwichten voor chantage.”