27-jarige Utrechter mishandeld en beroofd door groep van zes mannen

Een 27-jarige man uit Utrecht is afgelopen nacht rond 00.15 uur mishandeld en beroofd op de hoek Veilingstraat en de Croeselaan in Utrecht door een groep van ongeveer zes mannen.

De politie heeft niet heel veel informatie over het incident naar buiten gebracht. Duidelijk is wel dat de man net afgezet was door een vriend toen hij werd belaagd en mishandeld door de groep mannen. Ook werden spullen van de man afgepakt.

De daders gingen er na de beroving vandoor in twee auto’s: een donkerkleurige auto en een lichtkleurige auto. De 27-jarige Utrechter is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politie laat weten graag in contact te komen met getuigen.