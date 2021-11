28-jarige Utrechter aangehouden voor mishandeling in trein richting Utrecht

De politie heeft maandag een 28-jarige man uit Utrecht aangehouden voor mishandeling. Een 54-jarige man uit Bilthoven raakte gewond toen de verdachte hem in een trein richting Utrecht in zijn gezicht sloeg.

De verdachte was volgens medereizigers rond 17.00 uur in een verhit gesprek met een conductrice en hij werkte niet mee. Het slachtoffer zou de verdachte hebben gevraagd om mee te werken, waarop hij door de 28-jarige Utrechter vol in zijn gezicht werd geslagen.

Een medereiziger, die arts is, verleende eerste hulp aan het slachtoffer. Hij moest zich ook in het ziekenhuis laten behandelen aan zijn verwondingen. De verdachte is door de politie aangehouden voor mishandeling en zit nog vast.