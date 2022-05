29-jarige Utrechtse vrouwenbelager in Lunetten krijgt twee jaar cel en tbs

Een 29-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met dwangverpleging. De man viel in de zomer van 2020 in de Utrechtse wijk Lunetten meerdere vrouwen aan. Een van hen randde hij aan en twee slachtoffers probeerde hij aan te randen. Eén vrouw raakte daarbij zwaargewond. De straf valt een stuk lager uit dan de eis van zes jaar cel.

In 2020 werd Lunetten opgeschrikt door meerdere aanvallen op vrouwen. Na intensief politieonderzoek werd een 29-jarige man uit dezelfde wijk aangehouden. Hij moest zich voor de rechter verantwoorden voor zes aanvallen.

Drie aanvallen

Een van de incidenten vond plaats op 1 augustus toen een van de slachtoffers naar huis fietste door het Beatrixpark. Ze werd opeens van haar fiets geduwd en belandde op de grond. De verdachte kroop bovenop haar en wilde zijn hand voor haar mond doen. De vrouw beet hem vervolgens in zijn hand waarna hij uiteindelijk wegrende. Toen ze haar spullen pakte, die op de grond waren gevallen, zag ze dat daar ook een rol ducttape tussen zat die niet van haar was.

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat er DNA van de verdachte op de rol ducttape zat. Volgens de rechtbank is daarmee bewezen dat de Utrechter de ducttape bij zich had om te gebruiken bij een aanranding.

Nog twee slachtoffers

In september meldden nóg twee vrouwen zich bij de politie. De één verklaarde dat ze op 21 september in Lunetten door iemand werd besprongen. Er volgde een worsteling en toen ze op de grond lag, greep de man haar in haar kruis. Zowel op de jas als de tas van de vrouw trof het NFI het DNA van de verdachte aan.

Ook in de zaak van de andere vrouw wordt zijn DNA gevonden. Als zij wordt aangevallen en aan haar polsen naar een bramenstruik wordt gesleept, lukt het haar om de man in zijn gezicht te krabben. Onder haar nagels wordt zijn DNA aangetroffen. De vrouw raakte bij de aanval zwaargewond en moest opgenomen worden in het ziekenhuis.

Straf

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de vrouwen hun onvoorwaardelijke gevoel van vrijheid en onbevangenheid heeft afgepakt. Bovendien zorgde hij wekenlang voor onrust en gevoelens van onveiligheid in de Utrechtse wijk Lunetten.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zes jaar, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Er is namelijk niet genoeg bewijs dat de verdachte ook verantwoordelijk is voor de aanval op nog eens drie vrouwen, waarvoor hij ook terechtstond. In die zaken is bijvoorbeeld geen DNA aangetroffen.

Naast de celstraf krijgt de man ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Naar aanleiding van de bevindingen van een psycholoog en psychiater concludeert de rechtbank dat de man lijdt aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Om het risico op herhaling te voorkomen, is het noodzakelijk om de man te behandelen. Tot slot moet de man drie vrouwen een schadevergoeding betalen.