32-jarige man drie maanden de cel in voor oproepen rellen in groep ‘25jan rellen 030’

Een 32-jarige man uit Den Dolder moet drie maanden de cel in omdat hij in een WhatsAppgroep anderen opgeruid heeft om te gaan rellen in Utrecht. Hij riep maandag op om naar de Amsterdamsestraatweg te gaan.

Het Openbaar Ministerie neemt de verdachte het gedrag zeer kwalijk. Het OM schrijft: “Op meerder plekken in het land waren de dagen ervoor al hevige rellen uitgebroken na het invoeren van de landelijke avondklok. In deze context plaatste de man uit Den Dolder strafbare berichten in een omvangrijke WhatsAppgroep.”

25jan rellen 030

In de groep, die als naam ‘25jan rellen 030’ had, werd opgeroepen om te gaan rellen op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Met het plaatsen van de berichten “Kan ook gestolen transporter achteruit Albert Heijn inrijden en in brand steken…” en “En ik heb nog Cobra’s liggen een stuk of 10 tot 15” heeft de 32-jarige man zich schuldig gemaakt aan opruiing. De politie hield hem maandagavond aan nadat onderzoek zijn identiteit en verblijfplaats aan het licht had gebracht.

Verschillende plaatsen in Nederland waren al twee dagen het toneel van hevige rellen en plunderingen. De maatschappelijke verontwaardiging over dit geweld was toen al enorm groot. Daarom maakte de politie en het OM gelijk werk van deze zaak. Er werd drie maanden celstraf geëist, en dat kreeg hij ook opgelegd door de rechter.