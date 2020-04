33-jarige Utrechter opgepakt voor inbraak in horecazaak Bataviastraat

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 33-jarige Utrechter aangehouden die probeerde in te breken bij een horecazaak aan de Bataviastraat in Lombok. Een tweede verdachte is nog niet opgepakt.

De 33-jarige man brak net na middernacht in bij een horecagelegenheid, terwijl een tweede man op de uitkijk stond. Getuigen zagen het gebeuren en besloten de politie te bellen.

De twee verdachten liepen weg in de richting van de Celebesstraat, waar een van de twee op aanwijzen van een getuige door agenten kon worden opgepakt.

De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte. De man had kleding aan met een blauwe capuchon en droeg een heuptas met een geel accent. De verdachte die wel kon worden aangehouden, is meegenomen naar het politiebureau en wordt daar verhoord.