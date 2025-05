37 telefoons gestolen rond Koningsdag door man uit Utrecht, politie zoekt eigenaren

De politie is op zoek naar de eigenaren van 37 telefoons. Die werden gevonden in een woning in Utrecht Zuid en zijn gestolen rond Koningsdag.

Op 27 april pakte de politie onder andere een man van 25 op in Utrecht. Hij had 37 telefoons in zijn bezit. De politie zegt ervan uit te gaan dat ze gestolen zijn.

De politie vond de telefoons in een huis in Utrecht Zuid, na een melding van een vrouw van wie haar telefoon rond Koningsdag was gestolen. De locatie van haar telefoon kon worden vastgesteld en zo kwam de politie de woning op het spoor.

Eigenaren teruggevonden

Vijf eigenaren zijn inmiddels teruggevonden, omdat zij aangifte hadden gedaan. “Dat waren twee aangiften uit de regio Amsterdam, een uit de trein en twee in Utrecht”, meldt de politie. En verder: “De politie sluit niet uit dat onder de aangetroffen telefoons meerdere mobiele telefoons zijn die in de regio Utrecht, rond Koningsdag, zijn gestolen.”

De politie roept mensen van wie de telefoon is gestolen aangifte te doen via politie.nl. Het is belangrijk om daar ook het IMEI-nummer bij te vermelden. Dat nummer is te vinden op het doosje waarin de telefoon zat of is op te vragen bij het bedrijf waar het telefoonabonnement is afgesloten.