4 jaar cel en tbs voor man die vrouwen neerstak op Balijelaan in Utrecht

De ‘Balije-steker’ is veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 38-jarige man uit Utrecht stak vorig jaar drie jonge vrouwen neer op de Balijelaan. Volgens de dader heeft de politiek een chip in hem geplaatst, die hem aanzet onschuldige mensen iets aan te doen.

Het eerste steekincident vindt plaats op 27 september 2023. Als een vrouw samen met een vriendin over de Balijelaan in Utrecht fietst wordt ze uit het niets door een man aan haar haren getrokken. Door de kracht valt de vrouw van haar fiets. Eenmaal op de grond ziet ze hoe de man een schaar laat vallen, die weer opraapt en wegfietst. Op dat moment bloedt ze en voelt ze pijn.

Drie dagen later wordt een andere vrouw op de Balijelaan rond haar schouder met een puntig voorwerp gestoken. Ook op 3 oktober krijgt de politie een melding binnen van een vrouw die op de Balijebrug in haar hals is gestoken. Een aantal dagen later werd de dader aangehouden.

Psychotische stoornis

Het Openbaar Ministerie eiste een straf van negen jaar. Volgens de officier van justitie was er in twee gevallen sprake van een poging tot moord. Maar volgens de rechtbank kan niet met zekerheid worden gesteld dat de man met een vooropgezet plan de straat op ging. De rechtbank komt daarom tot een lagere straf.

De dader zou lijden aan psychische problemen. Tijdens de rechtszaak gaf hij onder meer aan dat de overheid een chip in hem heeft geplaatst, om van hem een wapen te maken tegen onschuldige mensen. Volgens deskundigen bij het Pieter Baan Centrum is er sprake van een chronisch psychotische stoornis.

Schaar in woning moeder

De dader weigerde tijdens de rechtszaak iets te zeggen over de steekpartijen waarbij drie jonge vrouwen gewond raakten, maar het bewijs tegen hem was overtuigend. Zo werden er dna-sporen van hem aangetroffen op de jas van een van de slachtoffers, en in de woning van zijn moeder werd een schaar gevonden met het dna van een ander slachtoffer. Daarnaast werd de gestolen tas van een van de vrouwen in zijn woning teruggevonden.