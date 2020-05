43-jarige Utrechter overvalt apotheek aan Willem van Noortstraat

De apotheek aan de Willem van Noortstraat in Utrecht is vrijdagochtend overvallen. De dader dreigde met een vuurwapen en ging er met een geldbedrag vandoor. Hij kon kort na de overval gearresteerd worden.

De apotheek was nog maar net open toen een man binnenkwam. Hij had een pistool bij zich en bedreigde het personeel. Na de overval vluchtte hij met een geldbuit weg.

De gealarmeerde politie was snel ter plaatse en ging in de omgeving op zoek naar de man. Een half uur later zagen ze de verdachte lopen op de Schermerhornstraat en werd hij gearresteerd. Het gaat om een 43-jarige inwoner van Utrecht.