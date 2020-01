Twee Utrechters gearresteerd voor plaatsen explosief

De politie heeft een 50-jarige en 54-jarige Utrechter gearresteerd die verdacht worden betrokken te zijn bij het plaatsen van een explosief in een auto in Zeist.

Op Nieuwjaarsdag, rond 20.00 uur in de avond, werd een smeulend voorwerp gevonden in een auto in Zeist. Er kwamen vlammen en rook uit het pakketje. Het bleek te gaan om een explosief dat niet afgegaan was. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam ter plaatse vanwege het onderzoek.

De politie heeft twee mannen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het incident. Het gaat om een 50-jarige en 54-jarige Utrechter.