7.500 euro voor gouden tip in onderzoek naar heftige verkeersruzie Utrecht

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan een verkeersruzie in Utrecht. Op de gouden tip staat een beloning van 7.500 euro.

In de nacht van 13 op 14 juni was er een verkeersruzie op de Kanaalstraat. Bij het incident raakte één persoon zwaargewond. Hij is door meerdere personen mishandeld en achtergelaten ter hoogte van de Riouwstraat en Lombokstraat.

Ook zijn auto werd meegenomen door de verdachten. Het voertuig werd later door de politie teruggevonden.

Onduidelijk

Het is nog steeds niet duidelijk wie de daders zijn. Daarom wordt er vanavond opnieuw aandacht aan geschonken bij het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 7.500 euro uit voor de tip die de zaak oplost.

Opsporing Verzocht is vanavond vanaf 21.35 uur te zien op NPO1.