84-jarige vrouw slachtoffer van geraffineerde oplichting in Utrecht; politie toont beelden van verdachte

Een 84-jarige vrouw uit Utrecht is op donderdag 19 december slachtoffer geworden van een geraffineerde oplichtingstruc. Een nepmedewerker van de fraudehelpdesk wist haar persoonlijke gegevens en bankpassen te bemachtigen, waarna er voor ruim tweeduizend euro werd gepind.

Het is 16:00 uur wanneer de telefoon van het slachtoffer rinkelt. De persoon aan de andere kant van de lijn geeft aan van de fraudehelpdesk te zijn. Er zou twaalfduizend euro van de rekening van de vrouw zijn gehaald. Zij luistert aandachtig naar de instructies die volgen.

De zogenaamde fraudehelpdeskmedewerker vraagt om allerlei persoonlijke gegevens van de vrouw. Ook pincodes werden telefonisch doorgegeven aan de oplichter. Het slachtoffer wordt daarna gevraagd de bankpassen in een envelop te stoppen. Er zou iemand aan de deur komen aan wie zij deze passen moest meegeven. Om 17:00 uur gaat de bel.

Signalementen

Voor de deur staat een man gekleed in een donkere jas. Niet groot: 1.70 meter lang. De verdachte heeft krullend haar een getinte huidskleur. De vrouw geeft de envelop met bankpassen mee aan de jongen. Toen hij wegliep, vertrouwde het slachtoffer het niet meer.

Later kwam de politie aan de deur en die bevestigde de oplichting. Toen was er al voor 700 euro gepind op meerdere locaties. Ook is er voor 1399 euro een iPhone gekocht bij de MediaMarkt.

Tips over de verdachte kunnen worden doorgegeven via het tipformulier. De politie vermoedt dat de verdachte minderjarig is en toont daarom beelden van hem met blur. Mocht de verdachte zichzelf niet melden, dan zal hij herkenbaar in beeld worden gebracht.