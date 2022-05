87-jarige vrouw in Overvecht slachtoffer van woningoverval; politie zoekt getuigen

Een 87-jarige vrouw in Overvecht is woensdagavond slachtoffer geworden van een woningoverval. Drie jongens van ongeveer 20 jaar oud wisten rond 20.30 uur haar huis aan de Donaudreef binnen te dringen.

De drie jongens stonden tussen 20.15 en 20.30 uur bij de voordeur van het huis van de 87-jarige vrouw. Zij deed de deur voor ze open, waardoor de daders het huis binnen konden dringen.

Na de overval gingen de drie daders er met de buit te voet vandoor richting de Anna van Burendreef. De daders zijn vervolgens spoorloos verdwenen.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de overval. Getuigen, maar ook mensen die beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbel uit de buurt hebben, kunnen zich melden bij de politie.