Aanhoudingen na meerdere autobranden in Utrecht

Op verschillende locaties in Utrecht zijn zondagavond voertuigen in brand gestoken. In Overvecht, Rivierenwijk en Kanaleneiland gingen vijf auto’s in vlammen op. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in Kanaleneiland twee verdachten zijn aangehouden.

De mannen, beiden 19 jaar oud en afkomstig uit Utrecht, gedroegen zich verdacht bij een geparkeerde auto. Kort daarna vloog het voertuig in brand en renden zij met zijn tweeën weg.

Na een korte achtervolging werden de twee rond 23.05 uur aan de Adenauerlaan in Kanaleneiland in de kraag gevat. Ze zitten momenteel vast en de politie kijkt of ze betrokken zijn bij de andere incidenten dit weekend.