Aanpak Utrecht Zuid om jongeren uit criminaliteit te houden met brief naar scholen

De gemeente Utrecht komt met een aantal maatregelen om de criminaliteit onder jongeren in Utrecht Zuid terug te dringen. De maatregelen zijn onderdeel van de aanpak Utrecht Zuid.

Begin maart werd door de politie een drugsdealer aangehouden in Hoograven. Kort daarna volgden ook de aanhoudingen van nog eens drie andere jonge verdachten. De man die als eerst werd aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij jongeren uit Hoograven ronselde als dealer.

De gemeente werkt samen met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt om te voorkomen dat jongeren in de drugshandel belanden. Wijkbewoners zijn gewezen op mogelijkheden om zich te melden als ze iets niet vertrouwen.

Lesbrief

Scholen en jongerenwerkers in de wijk hebben een lesbrief van de gemeente gekregen, die gaat over de aanhoudingen in Hoograven. Scholen en professionals kunnen die brief gebruiken om het gesprek over criminaliteit met jongeren aan te gaan. De gesprekken moeten gaan over de verleidingen van een criminele carrière en over de mogelijke consequenties.

De gemeente is daarnaast ook in gesprek met ouders van jongeren die zich mogelijk in het criminele circuit bevinden. Ouders worden ondersteund en voor broertjes en zusjes wordt gekeken of beschermende maatregelen nodig zijn.

Jonge daders

De gemeente wijst erop dat er voor misdrijven steeds vaker jonge daders in beeld zijn. Die trend was een van de redenen om te starten met de aanpak Utrecht Zuid. Als voorbeeld haalt de gemeente de plofkraak op de geldautomaat op het Smaragdplein aan. Hiervoor zitten een 16-jarige en een 17-jarige verdachte vast.

Ook de plofkraak op Coolblue in december kwam aan de orde. Hiervoor werden in januari een 22-jarige en een 17-jarige verdachte veroordeeld. Coolblue heeft inmiddels besloten palen te gaan plaatsen om ramkraken te voorkomen.