Aantal auto-inbraken in Utrecht afgelopen jaar afgenomen; meeste inbraken in Zuidwest

Het aantal auto-inbraken in Utrecht is flink afgenomen. Vorig jaar werd er in de gemeente 3.159 keer ingebroken in een auto, blijkt uit cijfers van vergelijkingsplatform Independer. Zuidwest is de wijk waar de meeste auto-inbraken worden gepleegd. Vorig jaar was het daar 389 keer raak.

In de hele gemeente Utrecht is een afname van het aantal auto-inbraken van 6,8 procent ten opzichte van 2021. Utrecht is de gemeente met de grootste absolute daling van de provincie Utrecht (-230). Wel blijft Utrecht in de provincie de stad met relatief gezien de meeste auto-inbraken. Per tienduizend huishoudens wordt in de gemeente Utrecht 172,2 keer een auto-inbraak gepleegd. Dat is fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 53,1 auto-inbraken per tienduizend huishoudens.

Ook op wijk- en buurtniveau zijn cijfers over het aantal auto-inbraken bekend. In de wijk Zuidwest is het met 389 inbraken het vaakst raak, op de voet gevolgd door Leidsche Rijn (388 keer). De buurt met de meeste inbraken ligt dan weer niet in een van die twee wijken. De buurt ‘Zamenhofdreef en omgeving’ gaat met 136 auto-inbraken aan kop. Op wijkniveau worden de minste inbraken gepleegd in West. In 2022 was het daar 229 raak. Er zijn twee buurten waar vorig jaar helemaal geen auto-inbraken waren: Bedrijvengebied Strijkviertel en Rijnenburg.

In de grafiek is te zien hoeveel auto-inbraken er in de Utrechtse wijken gepleegd werden en of dat in 2022 meer of minder was dan het jaar ervoor.