Aantal autobranden in Utrecht in 2020 wederom gedaald; brandweer moest 119 keer uitrukken

Het aantal autobranden in Utrecht is in 2020 weer afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De brandweer moest vorig jaar 119 uitrukken voor de melding ‘voertuigbrand’, in 2019 was dat nog 153 keer. Dat blijkt uit cijfers van Alarmeringen.nl, een website voor 112-meldingen.

In 2013 waren er 99 autobranden in Utrecht. Dat aantal nam ieder jaar gestaag toe, totdat in 2017 (130) een lichte daling zichtbaar was ten opzichte van 2016 (133). In 2018 steeg het aantal autobranden echter explosief naar 175 meldingen.

Vorig jaar was er weer een daling te zien. Toen moest de brandweer 153 keer uitrukken voor een voertuigbrand. Die daling werd met 119 autobranden doorgezet in 2020. Dat is een afname van 22 procent

Nederland

In heel Nederland is het aantal autobranden vorig jaar juist gestegen ten opzichte van 2019. In totaal werd er 5.582 keer alarm geslagen. Dat is volgens Alarmeringen.nl een stijging van meer 6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In absolute aantallen staat Utrecht in 2020 op de zesde plek. Amsterdam voert met 327 autobranden de lijst aan. Daaronder volgen Den Haag (319), Rotterdam (243), Eindhoven (154) en Arnhem (135). Opmerkelijk is dat al deze steden een stijging van het aantal autobranden laten zien ten opzichte van 2019, terwijl het in Utrecht juist is gedaald.