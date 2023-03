Aantal gestolen fietsen met ruim 35 procent gestegen in Utrecht; gemeente adviseert twee sloten te gebruiken

Het aantal aangiftes van fietsdiefstallen in Utrecht is de laatste tijd flink toegenomen. In 2022 werd maar 4.101 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets, terwijl dit aantal het jaar ervoor 3.034 bedroeg. In de binnenstad werden in 2022 de meeste fietsen gestolen.

De Utrechtse fracties van CDA en PvdA hebben signalen ontvangen dat er op verschillende plekken in de stad, waaronder het gebied rond de Nicolaïkerk, de Jacobikerk en station Terwijde, relatief veel fietsen werden gestolen en ook dat daders het specifiek gemunt zouden hebben op elektrische fietsen. De partijen menen dat ouderen, ouders met jonge kinderen en jongeren zich hierdoor minder makkelijk door de stad kunnen verplaatsen, waardoor de bereikbaarheid van Utrecht onder druk komt te staan. “En daar maken we ons zorgen om”, is te lezen in schriftelijke vragen die de fracties begin februari hebben ingediend.

Cijfers

Het college zegt nu in antwoord op die vragen dat, gezien het aantal aangiftes, het aantal fietsdiefstallen in 2022 (4.101) met ruim 35 procent is toegenomen ten opzichte van 2021 (3.034). Van 2013 (3.092) tot 2015 (4.480) is het aantal aangiftes van fietsdiefstal toegenomen in Utrecht, maar in de jaren daarna nam het gestaag weer af.

In 2018 bedroeg het aantal aangiftes nog 4.018, maar een jaar later zakte dat naar ver onder de 4.000 tot 3.196. In de daaropvolgende jaren zakte het aantal fietsaangiftes langzaam (maar bleef het boven de 3.000) om in 2022 weer te stijgen tot 4.101.

Binnenstad

Met 1.053 aangiftes lijkt het erop dat in 2022 in de binnenstad de meeste fietsen werden gestolen. Daarbuiten concentreerden diefstallen zich vaak rond drukke plekken zoals stations en winkelgebieden.

Wat het precieze percentage gestolen elektrische fietsen was in 2022, is niet helemaal duidelijk omdat dat volgens de gemeente tijdens de aangifte niet altijd werd aangegeven door de eigenaar, maar volgens een schatting zou het in een derde van de gevallen om een e-bike gaan.

Kerken

Zoals eerder gezegd heeft het CDA ook signalen ontvangen dat er meerdere fietsen van bezoekers van de Nicolaïkerk en Jacobikerk zouden zijn gestolen. De fractie vraagt het college echter alleen om cijfers van gestolen fietsen rond de Nicolaïkerk.

In antwoord daarop is te lezen dat er vorig jaar acht keer aangifte is gedaan van fietsdiefstal rond het Nicolaaskerkhof en dit jaar is dat tot eind februari twee keer gedaan. “Het merendeel van de diefstallen vond plaats op een zondag en gezien het tijdstip van de diefstallen kan dat gerelateerd worden aan de kerkdienst op zondagochtend”, aldus het college.

De gemeente zegt allerlei maatregelen te nemen om fietsdiefstal en het verhandelen van gestolen fietsen tegen te gaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er op bepaalde plekken meer verlichting en handhaving komt. Tot slot heeft het college ook advies voor de Utrechters. “Het advies voor bewoners luidt steevast: gebruik twee sloten.”