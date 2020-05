Aantal misdrijven in Utrecht nagenoeg gelijk: bekijk hier jouw buurt

Er is een beperkte stijging te zien in het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Utrecht. In 2018 werden er 26.672 misdrijven geregistreerd en in 2019 26.973. Hoewel het een kleine stijging betreft, is dit wel het einde van een jarenlange daling. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Nederlandse politie.

Na een jarenlange daling is het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 in heel Nederland voor het eerst in lange tijd weer gestegen, van ongeveer 770.000 in 2018 naar iets meer dan 800.000 in 2019. In Utrecht is sprake van een beperkte stijging. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de duizenden extra inwoners die de stad vorig jaar kreeg.

In Utrecht is vorig jaar onder meer het aantal vernielingen, winkeldiefstal en bedreigingen toegenomen. Een flinke stijging is onder andere te zien bij horizontale fraude, hier vallen meerdere varianten van fraude onder. Het aantal woninginbraken en autodiefstallen daalden weer flink, maar de grootste daling is te zien bij het aantal fietsendiefstallen. Toch worden er dagelijks nog ongeveer tien fietsdiefstallen geregistreerd.

Via onderstaande grafiek kunnen lezers zelf bekijken hoe vaak een soort misdrijf voortkomt in Utrecht. Vanwege de leesbaarheid zijn alleen misdrijven meegenomen die vaker dan tien keer geregistreerd zijn.

De Utrechtse buurt met de meest geregistreerde misdrijven is het gebied Hoog Catharijne, Jaarbeurs en station Utrecht Centraal. Hier komen uiteraard ook heel veel mensen. Ook andere plekken in het centrum kennen meer geregistreerde misdrijven.

Via onderstaande kaart kunnen lezers bekijken hoe veel geregistreerde misdrijven er zijn geteld per buurt in 2019.