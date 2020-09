Aantal steekpartijen in Utrecht fors toegenomen ten opzichte van vorig jaar

Het aantal steekpartijen in Utrecht is de eerste helft van dit jaar fors toegenomen ten opzichte van dezelfde maanden in 2019. Vorig jaar waren er tussen januari en augustus twee steekincidenten. Dit jaar waren dat er in diezelfde periode negen.

Uit cijfers van alarmeringen.nl blijkt dat er ook landelijk een stijging van het aantal steekpartijen is. Hulpdiensten moesten in de eerste acht maanden van dit jaar 744 keer uitrukken voor een steekincident.

In Utrecht valt vooral de relatieve stijging op. In de stad Utrecht steeg het aantal steekincidenten met 350 procent en in de provincie zelfs met 700 procent. Utrecht is de dertiende stad als het gaat om het absolute aantal steekpartijen. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam vormen de top-3, maar ook steden als Dordrecht, Almere en Helmond eindigen boven Utrecht.

Manenburg

Ook afgelopen vrijdag was het nog raak in Utrecht. Een 36-jarige Utrechter raakte toen gewond nadat hij werd neergestoken aan de Manenburg, vlakbij Ledig Erf. Het slachtoffer blijkt eerder die dag een discussie te hebben gehad met de 34-jarige man die als verdachte is aangehouden.

Het incident van vrijdag is nog niet meegenomen in de analyse van alarmeringen.nl. De website komt aan het eind van het jaar met definitieve cijfers van het aantal steekincidenten in 2020.