Aantal Utrechtse horecaondernemers is afgelopen tijd gechanteerd; ‘De politie zit er bovenop’

Een aantal Utrechtse horecaondernemers heeft afgelopen tijd dreigementen ontvangen. De afzender wil geld zien en als dit niet wordt betaald, zou diegene ervoor zorgen dat de burgemeester het bedrijf sluit. Dijksma heeft als reactie een bericht gestuurd naar de Utrechtse ondernemers waarin staat dat een zaak nooit zomaar wordt gesloten.

De afzender benoemt in zijn dreigement het incident dat afgelopen week plaatsvond aan de Kanaalstraat. Donderdagochtend werd daar een mogelijk explosief gevonden bij een horecazaak en de burgemeester besloot later die dag de zaak tijdelijk te sluiten.

In het bericht dat Dijksma aan de ondernemers heeft verzonden is het volgende te lezen: “Allereerst weten we als gemeente van deze vorm van chantage; de politie zit er bovenop en onderhoudt nauw contact met mijn mensen. Daarnaast is het zo dat wij nooit zomaar een zaak sluiten. Dat proces is met grote zorgvuldigheid omgeven en daarbij geldt ook dat de politie daarvoor een bestuurlijke rapportage moet maken en ons uitgangspunt is daarbij altijd dat we niet zwichten voor chantage.”

Manager

Ook is er door de gemeente een zogenoemde manager crisisoperaties aangesteld die bereikbaar is voor de horecaondernemers. “Mijn verzoek aan jullie is om elke verdachte situatie per direct te melden bij de politie. Dat helpt enorm in het onderzoek. Zet ‘m op!”

De burgemeester heeft daarnaast ook contact gehad met Jan Hagenouw van Koninklijke Horeca Nederland. Hij zegt dat een beperkt aantal horecaondernemers in Utrecht zo’n dreigement heeft ontvangen. “Wij raden de ondernemers aan nooit in te gaan op chantage en direct contact op te nemen met de politie of de manager crisisoperaties van de gemeente.”

D66-raadslid Maarten Koning roept tot slot via Twitter ook op direct aangifte te doen wanneer ondernemers een dreigement ontvangen. “En je mag natuurlijk contact met me opnemen als je je verhaal of je frustratie kwijt wilt of als je ideeën hebt om deze terreur tot een halt te brengen.”