Acht jaar celstraf geëist tegen Utrechtse groothandelaar in harddrugs

Tegen een 29-jarige Utrechter, die ervan verdacht wordt een professionele drugsbestellijn te hebben opgezet, is vandaag een gevangenisstraf van acht jaar geëist. De man wordt er niet alleen van verdacht een groot aandeel te hebben in de handel in harddrugs in de stad Utrecht, ook zou hij een drugslijn hebben naar België.

Het Openbaar Ministerie doet uit de doeken hoe de criminele organisatie zou werken; de drugsbestellijn opereerde onder de naam Kalito en bestond uit vier hoofdpersonen. De 29-jarige Utrechter uit Hoograven stuurde de groep aan, de drugsbestellijn werd bemand door een 50-jarige bewoner van een flat aan de Tigrisdreef en zijn 42-jarige vriendin. Zij namen de bestellingen aan en stuurden de drugskoeriers aan.

De rechterhand van de hoofdverdachte is een 26-jarige Utrechter die de bestellijn soms bemande en werkte als drugsrunner. Ook was hij betrokken bij het ophalen of wegbrengen van grote hoeveelheden drugs. De hoofdverdachte verbleef ook regelmatig in een pand aan de Berkelstraat, waar twee broers, beiden 24 jaar oud, wonen. De woning fungeerde als plek voor samenkomsten en voor de opslag van de drugs.

In het omvangrijke onderzoek zijn meerdere telefoonnummers getapt, camerabeelden bekeken, telefoons onderzocht, forensisch onderzoek en observaties verricht, woningen en auto’s doorzocht. Uit al deze bevindingen werd volgens het OM duidelijk wie achter de organisatie zaten die handelde in cocaïne en heroïne.

90.000 euro winst

De drugsbestellijn was 24/7 bereikbaar en verwerkte dagelijks tientallen bestellingen. Op een willekeurige zaterdag zouden zeker vijftig bestellingen worden

Bij de doorzoekingen op verschillende locaties werden geld, wapens, weegschalen, telefoons, verpakkingsmiddelen en ruim zeven kilo hard drugs gevonden. Volgens berekeningen maakte de organisatie in de onderzochte periode van twee maanden bijna 90.000 euro winst met de drugshandel.

De hoofdverdachte zorgde volgens het OM voor de aanvoer van de drugs en stuurde de handel in Utrecht aan. Ook stuurde hij een drugsdealer aan die in verschillende steden in België drugs verkocht. Deze dealer is in België aangehouden en wordt daar berecht.

Maatschappij berschermmen

De officier gaf aan dat de maatschappij beschermd moet worden tegen de ellende die drugscriminaliteit met zich mee brengt. Ook moeten jongeren afgeschrikt worden om te kiezen voor een carrière in de drugshandel.

“Drugshandel is fout, loont niet, wordt zwaar bestraft en is geen aantrekkelijk verdienmodel”, vatte hij samen. Daarom eiste hij een gevangenisstraf van acht jaar tegen de 29-jarige verdachte en het afpakken van het geld dat met de handel is verdiend.

De andere verdachten in deze zaak moeten zich later dit jaar verantwoorden.