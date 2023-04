Acht Utrechters opgepakt na plofkraak bij Duitse supermarkt

De Duitse politie heeft acht Utrechters opgepakt na een plofkraak in de Duitse stad Oldenburg. De plofkraak was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.30 uur bij een supermarkt in de stad. De verdachten zijn mannen tussen de 20 en 32 jaar. Ze blijven voorlopig vastzitten, zo meldt de Duitse omroep NDR.

De daders drongen met geweld de supermarkt binnen. Ze vernielden een geldautomaat met explosieven en gingen er in een vluchtauto vandoor. De Utrechters vluchtten met hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in, maar verloor hen uit het oog. Later werden de acht verdachten alsnog staande gehouden in twee andere auto’s.

De vermoedelijke vluchtauto werd in de Duitse gemeente Großenkneten, ten zuiden van Oldenburg, beschadigd aangetroffen. In de auto lagen jerrycans met benzine, die waren volgens de officier van justitie bedoeld zodat de daders onderweg niet hoefden te tanken.

Mogelijk zijn er nog meer daders op de vlucht. De politie waarschuwde daarom om geen lifters mee te nemen in de omgeving van Großenkneten.

Belangrijk succes

De officier van justitie meldt dat de acht arrestanten worden verdacht van het opblazen van een geldautomaat en ‘ernstige diefstal door een bende’. De minister van Binnenlandse Zaken in de Duitse deelstaat Nedersaksen noemt de arrestaties een belangrijk succes voor de politie in de strijd tegen plofkraken.

Eerder toegeslagen

De Nederlandse en Duitse politie werkten eerder ook al samen in de opsporing van andere plofkraakverdachten. Zo werden in februari negen verdachten, onder meer afkomstig uit Utrecht, aangehouden wegens verdenking van het plegen van een serie plofkraken op Duitse geldautomaten.

In Duitsland sloegen Nederlandse plofkrakers vorig jaar bijna 450 keer toe, terwijl er in Nederland vijftien pinautomaten werden opgeblazen. De politie vermoedt dat de criminelen nu in het buitenland opereren, omdat Nederlandse banken maatregelen hebben genomen die het opblazen van Nederlandse pinautomaten zinloos maken.​​ De Duitse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken roept banken op om het geld in de automaten beter te beveiligen, bijvoorbeeld met verfpatronen, zodat de geldbiljetten bij een explosie onbruikbaar worden.