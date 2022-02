Achtervolging door Utrecht eindigt tegen paaltje in Leidsche Rijn

Een wit bestelbusje dat op de vlucht sloeg voor de politie is na een achtervolging tegen een paaltje tot stilstand gekomen in Leidsche Rijn in Utrecht. In het voertuig lag een scooter die mogelijk gestolen was.

Agenten zagen het witte bestelbusje met ‘zeer hoge snelheid’ over de A2 rijden. De bestuurder kreeg vervolgens een stopteken en hier werd gehoor aan gegeven. Het voertuig werd stilgezet op de Taatsendijk in Papendorp, waarna de bestuurder opeens gas gaf en op de vlucht sloeg.

Meerdere politieauto’s zetten de achtervolging in, die voornamelijk in Leidsche Rijn plaatsvond. Op de Beeldhouwersdijk crashte de bestuurder tegen een paaltje, waardoor het voertuig tot stilstand kwam. “De bestuurder en bijrijder vluchtten te voet de wijk in, maar konden al snel worden aangehouden”, schrijft de politie op sociale media.

In het busje werd een scooter gevonden die volgens de politie vermoedelijk van diefstal afkomstig is. De recherche gaat dit verder onderzoeken. Tegen de bestuurder worden daarnaast ook meerdere processen-verbaal opgemaakt voor de vele verkeersovertredingen.

