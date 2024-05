Afgelopen nacht waren twee explosies in Utrecht; politie doet onderzoek

Er waren afgelopen nacht twee explosies in Utrecht. Een aan de Nansenlaan in de wijk Kanaleneiland en de ander aan de Prins Hendrikweg in Vleuten. Er raakte niemand gewond.

Om 02.53 uur kwam de eerste melding binnen over een explosie aan de Nansenlaan. Niemand is hierbij gewond geraakt. Wel is een toegangsdeur van een flatgebouw zwaar beschadigd als gevolg van een explosief. Door de knal sprongen ook de ramen van het portiek eruit. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door zwaar vuurwerk, meldt de politie.

Om 3.04 uur kwam een tweede melding binnen over een explosie. Dit keer aan de Prins Hendrikweg in Vleuten. Er werden twee harde knallen gehoord en er ontstond brand aan de buitenkant van een woning. Het lukte de bewoners om de brand zelf te blussen. Volgens de politie is de brand waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief. Ook hier raakte niemand gewond.



De politie doet op dit moment onderzoek naar beide explosies en is op zoek naar getuigen en mensen met camerabeelden. Mensen kunnen zich melden via het tipformulier.