Agent gebruikt pepperspray bij aanhouding van opstandige verdachte van heling op Oudegracht Foto: Instagram Politie Utrecht Centrum

De politie kreeg een melding van iemand die had gezien dat een jongen meerdere mobiele telefoons aan een andere jongen overdroeg. De melder vond dat verdacht en gaf het signalement van de jongens door, schrijft de politie op Instagram. Agenten wisten de jongens met behulp van cameratoezicht op te sporen en vond ze op de Oudegracht. Bij de jongens werden inderdaad meerdere telefoons gevonden en ze konden niet bewijzen dat de telefoons van hen waren. De jongens werden aangehouden, maar een van de twee wist zich los te trekken toen hij door een agent werd vastgepakt. De agent besloot pepperspray te gebruiken, maar de verdachte kon alsnog vluchten. Achtervolging De agenten zetten de achtervolging in en maakte daarvoor onder meer gebruik van een fiets die ze door een omstander werd aangeboden. Inmiddels waren ook andere politieagenten onderweg. Uiteindelijk konden ze de jongen aanhouden op het Vredenburg. Allebei de jongens zijn overgebracht naar het politiebureau. De telefoons zijn in beslag genomen voor onderzoek.

