Agenten arresteren drugsdealer in Utrechtse wijk Lombok; derde arrestatie van dit jaar

Agenten hebben woensdagavond een drugsdealer opgepakt in Lombok. Het is daarmee de derde dealer die dit jaar in de Utrechtse wijk wordt gearresteerd.

De politie probeert al langer de overlast van drugsdealers terug te dringen in Lombok. Gisteravond werd er daarom ook speciaal een actie georganiseerd. “Al snel kregen we een dealer op het oog”, zegt politieagent Michael op zijn persoonlijke Instagramaccount.

De dealer zou de agenten nog niet in de gaten hebben gehad en ging aan het werk. “Op dat moment sloegen wij toe en wisten hem aan te houden.”

Geld en drugs

De verdachte had volgens de politie meerdere verdovende middelen bij zich en daarnaast ook ‘aardig wat’ geld. Zowel het geld als de drugs zijn in beslag genomen.

Met de arrestatie van woensdagavond heeft de politie dit jaar drie dealers weten op te pakken in Lombok. “Wees dus gewaarschuwd als je in deze wijk komt dealen want voor je het weet zit je achter die dikke deur.”