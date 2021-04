Agenten in burger lopen drie verdachten met bivakmutsen tegen het lijf in Leidsche Rijn

Agenten in burger liepen in de nacht van zondag op maandag in Utrecht drie personen met bivakmutsen tegen het lijf. De verdachten hadden meerdere koplampen van auto’s gestolen.

De politie was afgelopen nacht bezig met een actie om auto-inbraken in Leidsche Rijn tegen te gaan. Rond 04.00 uur zagen de agenten in burger op de Operettelaan drie personen met bivakmutsen.

De verdachten gingen er direct vandoor. Met behulp van honden zijn de personen gevonden en aangehouden. Zij hadden meerdere gestolen koplampen bij zich.

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van deze koplampen. “Mist u sinds vannacht uw koplamp in Leidsche Rijn? Neem even contact op”, is te lezen op het instagramaccount van de politie.

Inbraak

Ook op eerste paasdag moesten agenten in Leidsche Rijn in actie komen. Op de Count Basiestraat was bij een adres ingebroken. De inbreker was te zien op camerabeelden en werd direct herkend door de agenten.

De verdachte is vervolgens in zijn huis aangehouden. Hier lagen ook de spullen die even daarvoor gestolen waren. Daarnaast trof de politie nog meer gestolen goederen aan, waaronder twee fietsen.