Agenten in Utrechtse wijk Zuilen belaagd tijdens ingrijpen bij burenruzie

Politieagenten zijn zaterdagochtend in de Utrechtse wijk Zuilen belaagd terwijl ze ingrepen bij een burenruzie. De politie probeerde de burenruzie te sussen, maar de situatie liep volledig uit de hand. Een agent raakte bij het incident gewond aan zijn hoofd en liep een hersenschudding op.

De politie kreeg zaterdag rond 06.30 uur een melding van een burenruzie in de F. Koolhovenstraat. Het lukte de politie aanvankelijk om de gemoederen tussen de buurtbewoners te sussen, maar een paar later uur ging het toch opnieuw mis. De politie besloot weer naar het adres te gaan, waar de situatie volledig escaleerde.

Een 31-jarige man ging verhaal halen bij enkele buren. Hij werd aangehouden door de agenten, maar was volgens de politie ‘compleet buiten zinnen’. Hij viel de twee agenten aan en schopte een van hen meerdere keren tegen het hoofd. Hierbij raakte de agent gewond aan zijn hoofd en liep een hersenschudding op.

Poging tot doodslag

Een medebewoner (57) bemoeide zich ook met de zaak. Hij probeerde de aanhouding van de 31-jarige man te belemmeren. Uiteindelijk lukte het de agenten om de situatie onder controle te krijgen en allebei de mannen aan te houden. De 31-jarige man is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en de 57-jarige man op verdenking van belemmering van de aanhouding.

De 31-jarige man zit nog vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man van 57 is verhoord en is daarna in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt vanwege belemmering van de aanhouding.