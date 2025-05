Al ruim dertig meldingen van brandstichting in Lunetten; twee jongens aangehouden

De politie heeft twee minderjarige jongens aangehouden voor brandstichting in de Utrechtse wijk Lunetten. De afgelopen maanden was het heel vaak raak in de wijk; de politie kreeg sinds maart ruim 30 meldingen van brandstichting binnen. Er wordt nu onderzocht wat de betrokkenheid is van de jongens bij deze branden.