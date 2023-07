Albert Heijn in Utrechtse buurt Lunetten waarschijnlijk twee keer door dezelfde persoon overvallen

De Albert Heijn in winkelcentrum Lunetten is in minder dan een week tijd vermoedelijk twee keer door dezelfde persoon overvallen. Dat denkt althans de politie Utrecht op basis van het signalement en de werkwijze van de verdachte.

In totaal werd de supermarkt aan de Hondsrug de afgelopen weken drie keer overvallen. Op 28 juni probeerde een man eerst de Albert Heijn en daarna een drogisterij in hetzelfde winkelcentrum te beroven. Bij beide winkels wist hij echter niks buit te maken en de politie kon hem dezelfde dag nog aanhouden.

Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak bij de Albert Heijn. Deze dader, vermoedelijk een jongeman van zo’n 16 tot 20 jaar oud, bedreigde het personeel met een mes en ging er na aan greep in de kassa vandoor met een ‘geringe buit’.

Maandagavond, dus drie dagen na de eerdere beroving, werd het personeel van de Albert aan de Hondsbrug weer geconfronteerd met een overvaller. Ook deze persoon dreigde met een mes en, net zoals op vrijdag, ging ook deze overvaller er na een greep in de kassa vandoor.

Signalement en werkwijze

De politie vermoedt op basis van het signalement en de werkwijze dat de Albert Heijn vrijdag- en maandagavond door dezelfde persoon is overvallen. “Het gaat om een jongen, vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij droeg een zwarte hoodie en had een zwart met witte bandana voor zijn gezicht. Verder droeg hij een donkere trainingsbroek met een brede witte bies en zwart met witte sportschoenen van het merk Nike”, aldus de politie. Er is nog geen verdachte aangehouden.