Allerlei wapens en nazispullen gevonden in woning van 30-jarige Utrechter

In de woning van een 30-jarige man uit Utrecht zijn verschillende wapens en allerlei nazi-memorabilia gevonden. De politie is overgegaan tot huiszoeking nadat er bij de verdachte twee patronen in zijn auto werden gevonden.

De man reed vrijdagochtend 25 kilometer te hard over de A12 bij Gouda. Agenten besloten daarop de bestuurder aan de kant te zetten. Toen de man zich niet kon identificeren werd hij gefouilleerd. Daarbij vonden de agenten een ‘flinke hoeveelheid’ harddrugs en twee 9mm-patronen.

Op basis daarvan is besloten een huiszoeking te doen in de woning van de man in Utrecht. “Tijdens de huiszoeking werden diverse wapens aangetroffen waaronder werpsterren, een kruisboog, een airsoftwapen, gasdrukwapens en een boksbeugel. Ook werd nazisymboliek gevonden”, schrijft de politie op sociale media.

De politie onderzoekt nu waar de wapens vandaan komen. De 30-jarige man uit Utrecht moet zich verantwoorden voor de rechter. In afwachting daarvan zit hij vast.