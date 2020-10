Amersfoorter krijgt geen straf voor doodschieten man op Kanaalstraat in Utrecht

De man die in mei 2019 een andere man op de Kanaalstraat doodschoot, heeft hiervoor geen straf gekregen. De verdachte handelde volgens de rechtbank uit noodweer.

De 36-jarige verdachte uit Amersfoort is niet strafbaar voor het doodschieten van de andere man. Volgens de rechtbank moest de verdachte zich verdedigen tegen het slachtoffer, die hem op dat moment met een mes bedreigde. De man uit Amersfoort krijgt wel 9 maanden celstraf voor het bezitten van een wapen.

Zes seconden

Op de avond van 30 mei 2019 krijgen de twee mannen ruzie. De verdachte krijgt tegen 20.00 uur een klap van het slachtoffer. Vervolgens gingen ze allebei weg.

Zo’n anderhalf uur later stapt het slachtoffer uit een auto op de Utrechtse Kanaalstraat. Hij heeft een groot mes in zijn hand, met een lemmet van ongeveer 20 centimeter. Volgens de verdachte liep het slachtoffer snel in zijn richting. Dit wordt ook bevestigd door getuigen. Als het slachtoffer vlakbij is, schiet de verdachte hem neer.

Wapenbezit

Volgens de rechtbank had de verdachte in de levensbedreigende situatie geen andere keuze dan schieten. Hij handelde op dat moment dus uit noodweer. Dat betekent dat hij geen straf krijgt voor het doden van het slachtoffer. Wel krijgt de man straf voor verboden wapenbezit. Hij moet daarvoor 9 maanden de gevangenis in.