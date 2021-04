Amsterdammer (32) moet 5,5 jaar de cel in voor gewelddadige beroving van bejaarde Utrechter

Een 32-jarige man die in juni vorig jaar betrokken was bij een gewelddadige overval aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht moet 5,5 jaar de cel in. Bij het incident raakte een 72-jarige bewoner gewond.

De dader staat ingeschreven in Amsterdam. Hij werd ongeveer zes maanden na de overval aangehouden in Spanje, waar hij toentertijd verbleef. Bij de inbraak waren nog twee personen betrokken. Wie dit zijn is niet bekend.

Gebonk

Het 72-jarige slachtoffer werd op 17 juni 2020 midden in de nacht wakker nadat hij gebonk en glasgerinkel hoorde. Er stonden drie mannen in de woning en zij droegen allemaal een bivakmuts. De bewoner verzette zich tegen de inbrekers, maar hij werd tegen de grond gewerkt.

Zijn handen werden geboeid met tiewraps en hij werd door de mannen veelvuldig tegen het hoofd en lichaam geschopt. De inbrekers gingen er uiteindelijk met 400 euro en zeven horloges vandoor.

Bloed

De politie kwam de 32-jarige dader op het spoor omdat hij zijn hand had opengehaald aan het gebroken glas. Na een zoektocht kon hij worden gearresteerd in Spanje.

De man heeft eerder tijdens een zitting al bekend dat hij samen met twee vrienden in de nacht van de overval in de woning van het slachtoffer is geweest. Hij ontkende echter wel het slachtoffer te hebben mishandeld. Ook wilde hij de identiteit van zijn twee vrienden niet prijsgeven.

Kwalijk

De rechtbank neemt het hem zeer kwalijk dat hij geweld heeft gebruikt tegen een bejaarde man en dat de overvallers hem gewond en vastgebonden hebben achtergelaten. Bovendien gebeurde dit in het huis van het slachtoffer en dat is volgens de rechtbank een plek waar hij zich veilig zou moeten voelen. De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.