Arrestaties in Utrecht; nep-huisarts, fraude met declaraties en oplichting

De politie heeft vandaag aanhoudingen verricht in een al langer lopend onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte bij Medisch Centrum Bernadotte – voorheen Gezondheidscentrum Medimel – in Utrecht.

In mei 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangifte tegen de directrice van Medisch Centrum Bernadotte in Utrecht. Naar aanleiding daarvan is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de gang van zaken in de huisartsenpraktijk aan de Bernadottelaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

De verdenking ontstond dat er declaraties bij zorgverzekeraars werden ingediend die niet klopten en vervolgens wel door de zorgverzekeraars zijn betaald, wat aan te merken is als oplichting en valsheid in geschrifte.

Ook wordt de directrice ervan verdacht zich als huisarts te hebben voorgedaan, wat zij niet is, en in die hoedanigheid ook zelf consulten te hebben uitgevoerd met patiënten en recepten te hebben uitgeschreven. Hierdoor liepen de patiënten ‘aanmerkelijke’ kans op gezondheidsschade.

Onderzoek loopt nog

In het onderzoek bleek vervolgens dat de directrice zich, nadat de huisartsenpraktijk failliet was gegaan, mogelijk weer schuldig maakte aan oplichtingen door via de vervolgens opgerichte thuiszorgorganisatie Dotte BV valse indicatiestellingen aan te leveren bij zorgverzekeraars en kosten te declareren terwijl er geen of minder thuiszorg was verleend. Vervolgens ging de verdachte in een wederom nieuw opgerichte thuiszorgorganisatie, Thuiszorg bij U, vermoedelijk verder met deze praktijken.

De directrice en een mannelijke medeverdachte zijn vandaag aangehouden. Het onderzoek, waaronder ook een financieel onderzoek, loopt nog en zal nog enige tijd duren. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Wanneer de zaak bij de rechter zal worden behandeld is zodoende nog niet te zeggen.