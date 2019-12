Arrestaties voor in de brand steken camerapaal

De politie heeft vier arrestaties verricht voor vernielingen op de Tigrisdreef in Overvecht. Er werd onder meer een camerapaal in de brand gestoken, ook een bushokje werd vernield.

Zondagavond 22 december zagen agenten rond 20.15 uur dat drie jongens een camerapaal op de Tigrisdreef in brand staken. Het gaat om een camera voor toezicht, in het kader van autobranden en de jaarwisseling. Twee van de jongens konden kort na de actie aangehouden worden. Naar de derde is de politie nog op zoek.

De twee aangehouden jongens zijn 16 en 17 jaar en komen uit Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen heeft de twee jongens een gebiedsverbod met meldplicht opgelegd.

Bushokje

De politie hield maandagavond ook twee jongens aan die de bushalte aan de Tigrisdreef opbliezen met zwaar vuurwerk. Twee 16-jarige Utrechters vluchtten na de vernieling met een scooter, maar konden op de Saharadreef aangehouden worden. Zij hadden nog meer zwaar vuurwerk bij zich.

Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Bij huiszoekingen werd nog meer vuurwerk gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen.