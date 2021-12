Arrestatieteam houdt 20-jarige man aan voor oproep tot rellen in Utrecht

Een arrestatieteam van de politie heeft een 20-jarige man uit Arnhem aangehouden in een onderzoek naar opruiing. De man wordt ervan verdacht op sociale media dreigende en opruiende berichten te hebben gepost, waarmee hij opriep om te gaan rellen in Utrecht.

De politie deed onderzoek naar de uitlatingen en kwam er zo achter wie de man was en waar hij woonde. Hij werd woensdagavond in Arnhem aangehouden door het arrestatieteam. In de woning van de man werden meerdere wapens gevonden die in beslag zijn genomen.

De oproep om te rellen in Utrecht was gericht op vorige week vrijdag, maar dat maakt volgens de politie niet uit voor de strafbaarheid. De 20-jarige man uit Arnhem zit nog vast en wordt verhoord.

Vorige week hield de politie ook al een 17-jarige verdachte aan omdat hij zou hebben opgeroepen om te rellen in Utrecht. De jongen kreeg een online gebiedsverbod. Dat betekent dat hij online geen berichten meer mag plaatsen die zouden kunnen leiden tot ongeregeldheden in de stad.