Auto beschoten in Utrechtse wijk Overvecht; ‘Bestuurder niet gewond geraakt’

Een man heeft zich bij de politie gemeld omdat zijn auto in de nacht van maandag op dinsdag is beschoten in de Utrechtse wijk Overvecht. Direct daarna is een onderzoek gestart en de politie zegt op zoek te zijn naar getuigen.

Wat zich precies aan de Braziliëdreef heeft afgespeeld is niet bekend. De politie schrijft op X dat rond 01.00 uur een auto is beschoten en dat de bestuurder niet gewond is geraakt. Op de website van de politie is te lezen dat het voertuig geparkeerd stond.

De bestuurder heeft na het incident zelf de politie gealarmeerd. Een woordvoerder kon niet zeggen of de eigenaar bijvoorbeeld in het voertuig zat of ernaast stond. “Dat is onderdeel van het onderzoek.”