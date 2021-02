Auto-inbreker op heterdaad aangehouden in Utrecht; Man ook verdacht van 20 woninginbraken

Agenten hebben maandagavond in Utrecht een autokraker op heterdaad betrapt en aangehouden. De man wordt ook verdacht van twintig woninginbraken.

Op maandag 1 februari kreeg de politie rond 23.45 uur een melding over een man die zich verdacht gedroeg bij een geparkeerde auto aan de Amstelstraat in de Utrechtse Rivierenwijk. Agenten die poolshoogte gingen nemen, betrapten de man op heterdaad toen hij inbrak in een auto.

Aan de fiets van de 40-jarige verdachte uit het Zuid-Hollandse Oostvoorne hing een staaldraad dat gebruikt kan worden voor ‘hengelen’, een tactiek waarbij de voordeur wordt opengemaakt via de brievenbus. Daarnaast had hij spullen bij zich die afkomstig bleken van woninginbraken.

De man wordt nu verdacht van twintig woninginbraken, waarbij hengelen is gebruikt om binnen te komen. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.