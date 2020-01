Auto Leidsche Rijn beschoten; kogel gevonden op stoel

Een geparkeerde auto in Leidsche Rijn is afgelopen week beschoten. De kogel werd gevonden op de autostoel.

Het voertuig stond geparkeerd op de Luzernevlinder in het Utrechtse stadsdeel. Iemand heeft met een vuurwapen door de voorruit van de auto geschoten. “Dan sta je toch even raar te kijken als de ruit van je auto kapot is geschoten en de kogel op je stoel ligt”, aldus de politie.

Wanneer de beschieting precies heeft plaatsgevonden is niet helemaal duidelijk, maar het moet tussen 28 december en 4 januari zijn geweest. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.