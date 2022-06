Autoinbreker op heterdaad betrapt op Prof. Hugo de Vrieslaan in Utrecht

De politie heeft afgelopen nacht op de Professor Hugo de Vrieslaan in Utrecht een man aangehouden die bij autoinbraken spullen had meegenomen.

Een getuige zag dat de man in Tuindorp steeds in een andere auto ging zitten. De auto’s waren volgens de politie niet op slot, waardoor de man zijn slag kon slaan. De autoinbreker bleef steeds even in het voertuig zitten, vermoedelijk om er spullen uit te pakken.

De politie ging op de melding af en zag bij aankomst dat de man zich in de bosjes van een voortuin had verstopt. Hij bleek meerdere gestolen spullen bij zich te hebben, waarvan bleek dat ze uit een van de voertuigen in de straat moeten zijn meegenomen. Met behulp van de politiehond werden in de voortuin ook nog andere spullen gevonden die de man daar had verstopt.

De man is aangehouden en mag dinsdag een verklaring afleggen.